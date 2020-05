Icardi a Milano, ma il futuro è tutto da scrivere: palla che, per ora, rimane al PSG

vedi letture

Il ritorno di Mauro Icardi a Milano ha riacceso i riflettori sul futuro dell'attaccante. Il Paris Saint-Germain, squadra dove l'ex capitano dell'Inter si è trasferito nell’estate del 2019 in prestito oneroso con diritto di riscatto, ha tempo fino al 31 maggio per esercitare l'opzione di acquisto del cartellino dell’argentino, versando nelle casse nerazzurre 70 milioni di euro. Secondo Sky, bisogna capire se la deadline verrà prorogata o se resterà sempre la stessa, alla luce della nuova scadenza della corrente stagione sportiva. La decisione dunque spetta ai parigini. E se invece il PSG decidesse di non riscattare l’argentino entro i termini prestabiliti, gli scenari per il suo futuro sarebbero molteplici e potrebbe rifarsi viva anche la possibilità di un trasferimento nella vicina Torino, alla Juventus, pronta a salutare Higuain.