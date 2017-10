Icardi, è tris di meraviglie. Per i quotidiani è l'uomo del weekend

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tris di capolavori, con il punto esclamativo di un calcio di rigore glaciale che spedisce l'Inter in paradiso e Spalletti a giocarsi la sfida col Napoli, dove in palio ci sarà il primo posto. Mauro Icardi è il protagonista indiscusso dell'ottavo weekend di campionato, grazie alla tripletta che ha steso il Milan e permesso ai nerazzurri di tenere il passo del Napoli, superando la Juventus in classifica dopo tempo immemore. Ora i cugini rossoneri sono a dieci punti di distacco, ecco le valutazioni dei quotidiani di stamane:

I voti per Mauro Icardi

Tuttomercatoweb.com - 8

Gazzetta dello Sport - 9

Corriere della Sera - 8,5

Tuttosport - 9