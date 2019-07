Icardi a un bivio. Oggi torna ad allenarsi ad Appiano col futuro in bilico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un'estate di attesa, messo da parte dall'Inter, strizzando l’occhio alla Juventus, e ora finito dentro un vicolo sempre più stretto. L’estate di Mauro Icardi, dal 6 luglio ufficialmente fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, è ancora completamente in bilico. E se fino a qualche giorno fa si ipotizzava un finale a tinte bianconere, oggi il destino di Mauro è davanti a un bivio.

Napoli da una parte, Roma dall'altra - Da una parte - sottolinea La Gazzetta dello Sport - c’è il Napoli, dall’altra c’è la Roma: due sole squadre per il suo futuro. A meno di sorpresissime all'orizzonte non c’è più la Juve, perché se va in porto lo scambio Lukaku-Dybala sarà il centravanti belga a mettersi sulle spalle il numero 9 bianconero. E non c’è ovviamente l’Inter, anche se il presente è ancora nerazzurro.

Oggi si torna in gruppo - Oggi l’ex capitano torna ad allenarsi insieme con Conte e con i compagni ad Appiano Gentile, ma Icardi resterà fuori anche dalle amichevoli: intanto non ci sarà a Londra domenica a casa Tottenham. Più avanti, cioè al test di Valencia del 10 agosto, meglio non guardare. Anche perché l’Inter spera che allora Maurito vesta un’altra maglia.