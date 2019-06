Icardi adisce vie legali per liberarsi a zero: l'Inter teme ci sia la Juve dietro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche nell'edizione odierna La Repubblica torna sull'ipotesi paventata da Mauro Icardi e il suo entourage: ricorrere alle vie legali per liberarsi a parametro zero, denunciando di fatto l'Inter per mobbing. Il bomber argentino e i suoi collaboratori - si legge - confidano che la questione possa risolversi, ma le posizione sono distanti e il tempo stringe.

La telefonata di Conte. In settimana c'è stato un contatto tra Wanda Nara e Antonio Conte. Quest'ultimo ha ribadito il fatto che per lui l'ex Samp è fuori dai giochi, la moglie-agente allora ha chiesto di liberarlo a zero. Sul giocatore ci sarebbero Atletico Madrid, un club statunitense e uno di Premier League. Ma il timore dell'Inter è che Icardi voglia adire le vie legali - si legge - per andare via gratis per firmare subito con la Juventus, con cui avrebbe contatti già da tempo.