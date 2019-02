Fonte: dall'inviato all'Allianz Stadion, Vienna

Icardi, Icardi e ancora Icardi. Inevitabile, dopo la bomba di questa mattina che ha privato Maurito della sua fascia da capitano dell’Inter. E dopo il ‘gran rifiuto’ di partire con la squadra per la trasferta viennese. La conferenza stampa del tecnico Luciano Spalletti ha trattato questo tema e tutte le sue sfumature, sfiorando solo da lontano la gara col Rapid Vienna di domani. Tanto che in chiusura, dopo l’ennesima, giustificata e lecita, domanda sull’argentino Spalletti ha risposto con ironia, utilizzando una sorta di supercazzola: “La palla è quella tonda, il campo quello rettangolare e fin quando non cambieranno le misure il 4-2-3-1 ci starà bene al suo interno”. Sorrisi inevitabili che hanno solo in parte stemperato un clima caldo intorno alla società e al suo oramai ex capitano. Che domani guarderà i suoi compagni dal divano di casa, per poi tornare alla realtà quando squadra e società torneranno a Milano nella notte fra giovedì e venerdì. E a quel punto, volenti o nolenti, si tornerà giocoforza sull’argomento che rischia di monopolizzare le prossime settimane nerazzurre.