Icardi, ancora una estate da primadonna? Dipende non solo dal Paris Saint Germain

Nel contratto di Mauro Icardi c'è una clausola molto interessante. Perché quando ha rinnovato il contratto con l'Inter ha chiesto di inserire la possibilità e la facoltà di rifiutare l'eventuale permanenza al Paris Saint Germain dopo un'annata buona. In soldoni, anche se il PSG dovesse riscattare Icardi, non è detto che l'argentino accetti nuovamente la destinazione. Insomma, il rischio braccio di ferro è dietro l'angolo, ammesso e non concesso che i francesi vogliano tenerlo in rosa.

IL PSG CERCA LO SCONTO - Ovviamente l'orientamento è quello di confermare Icardi, ma con un piccolo sconto. Perché l'annata è stata discreta e non straordinariamente buona, secondariamente perché la rivoluzione non sarebbe nei piani dello sceicco Al Khelaifi, almeno per l'attacco. Quindi se Edinson Cavani oramai sembra sul piede di partenza, dall'altro punto di vista lasciare andare via Icardi vorrebbe dire puntare due centravanti per una sessione estiva, forse un po' troppo. Così tirare sul prezzo sembra la cosa più semplice, magari inserendo una contropartita (Draxler?).

TORNARE A MILANO - È un richiamo importante per Icardi, che vorrebbe ricongiungersi con Wanda Nara e magari convincere i tifosi che la sua cessione è stata sbagliata. All'Inter tornerebbe, ma è chiaro che sia Antonio Conte che la società, senza contare i tifosi sul piede di guerra, non hanno intenzione di riaverlo nel proprio organico. A quel punto ci sarebbe un braccio di ferro: chi può permettersi Icardi? Con il nuovo stipendio da oltre 7 milioni solamente la Juventus. E sarebbe un'altra estate da primadonna.