Icardi: "Argentina-Brasile mai un'amichevole. Comincia un nuovo ciclo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter e della Nazionale argentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni per il sito ufficiale dell'Albiceleste in vista della sfida contro i rivali storici del Brasile: "Sto molto bene, questa volta sono arrivato in ottima forma. Posso allenarmi completamente con il gruppo, cosa che non è successa nella scorsa convocazione. Stiamo cercando di seguire un nuovo progetto, con tanti nuovi giocatori, con ragazzi che indossano la maglia per la prima volta. Cerchiamo di creare qualcosa per il futuro, avere una base e creare qualcosa di importante. Argentina-Brasile non è mai un'amichevole. C'è tanto entusiasmo, nell'ultimo tour abbiamo giocato con la Colombia, una grande squadra, ma giocare con il Brasile significa molto di più. Al di là di questo, non è un amichevole in campo, non lo sarà mai. La squadra si sta preparando per cercare qualcosa di importante, quello che serve per questo ciclo", riporta fcinternews.