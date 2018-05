Icardi, Chelsea pronto a pagare 110 mln. Tutto dipende da Maurito

© foto di Ospite

Il Chelsea si fionda su Mauro Icardi. Il club londinese, riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, è pronto a pagare la clausola rescissoria da 110 milioni di euro che sarà presente nel contratto del centravanti di Rosario dal prossimo 1° luglio.

Il bomber argentino da due anni è oggetto dei desideri di Maurizio Sarri, prossimo allenatore dei blues, e Abramovich vorrebbe accontentare il suo prossimo tecnico rinforzando subito quel reparto offensivo che nell'ultima stagione ha rappresentato il tallone d'achille della squadra.

Tutto, adesso, è nelle mani del calciatore che a Milano guadagna 5.3 milioni di euro e ha chiesto un adeguamento a 8 mln a stagione, una cifra che il Chelsea potrebbe tranquillamente corrispondergli. C'è però anche il discorso coppe: i blues nella prossima stagione giocheranno l'Europa League, mentre Icardi a suon di gol ha trascinato l'Inter in Champions. E trasferirsi a Londra vorrebbe dire rinunciare alla massima competizione europea, almeno per un'altra stagione.