© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi si allena regolarmente col gruppo da più di una settimana ormai ed è a tutti gli effetti a disposizione del gruppo e di Spalletti, con cui però il chiarimento atteso non è arrivato. Né tantomeno con la squadra, piuttosto divisa in merito al reintegro del capitano, come si legge sulla Gazzetta dello Sport. Le idee di Spalletti sono chiare, ribadite anche dopo la sconfitta contro la Lazio, ma la squadra avrebbe bisogno dei gol del suo numero 9, come ha chiarito anche Borja Valero dopo la sfida di domenica sera.