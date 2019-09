Icardi come Politano, la Juventus toglie dal mercato interno gli attaccanti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In questi minuti Mauro Icardi è arrivato a Parigi, sono in corso le visite mediche e presto potrà firmare il contratto che lo legherà al PSG per un anno, con diritto di riscatto fissato a 60 milioni di euro. Un'operazione capolavoro da 70 milioni totali, se Icardi dovesse convincere tutti nella Ville Lumiere: primo perché il centravanti non è andato alla diretta concorrente (la Juventus), secondariamente perché l'Inter aveva perso quasi completamente le speranze di andare oltre i 50 milioni. Sono soldi che non possono essere immessi subito per rinforzare la squadra, ma aiuteranno il bilancio, eventualmente.

LA JUVE TOGLIE GLI ATTACCANTI DAL MERCATO INTERNO - Come capitato con Politano un anno e mezzo fa, la Juventus si è messa in mezzo per tutti i club della Serie A, sin dal momento in cui c'è stata la rottura, con la fascia da capitano ritirata. L'accordo con i bianconeri c'era, prima doveva muoversi Higuain - che però ha sempre scelto di rimanere a Torino - e poi a cascata ci sarebbe stato un tentativo netto per Icardi. Il problema è che lo scambio con Dybala stentava a decollare. Il Napoli ha provato un contatto esplorativo ma la possibilità Juventus era l'unica alternativa al rimanere all'Inter.

C'È IL DOPO CAVANI - Così il Paris Saint Germain ha messo a segno il colpo che porta direttamente al posto da numero nove di Edinson Cavani. Sei anni di differenza, potenzialmente un affare straordinario per giocare con Neymar e Mbappé, costruendo un attacco per i prossimi cinque anni. Sempre che il brasiliano rimanga (o che giochi).