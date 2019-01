Icardi con Lautaro: Spalletti fa il Mazzarri proprio contro il Torino

© foto di PhotoViews

Quarta gara dall'inizio per Lautaro Martinez in questa Serie A. Una stagione dove l'argentino scuola Racing Club de Avellaneda ha per adesso uno score discreto ma non certo all'altezza delle aspettative estive. Perché a luglio e ad agosto, il sudamericano aveva fatto vedere colpi sorprendenti e per questo l'impatto soft in stagione ha lasciato in molti con l'amaro in bocca. Normale ambientamento, nulla di strano. Luciano Spalletti, di fatto, lo ha usato con il contagocce e l'inedito o quasi 3-5-2 di questa sera, lascia speranze nei tifosi nerazzurri e la curiosità di vedere se davvero un tandem formato da Lautaro e da Icardi possa essere una certezza piuttosto che una delle alternative tattiche. Finora, infatti, Martinez ha giocato sotto punta, l'archivio stagionale racconta che con una coppia vera e pure, giustappunto alla Mazzarri, l'Inter non ha praticamente mai giocato. Corsi e ricorsi stagionali. Anche all'andata, lo scorso agosto, l'Inter giocò con i tre dietro contro il Torino ma con Politano e Perisic a rimorchio di Icardi. Stavolta tocca a Lautaro. Tra la curiosità del popolo nerazzurro.