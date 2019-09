© foto di Insidefoto/Image Sport

Continua la guerra tra Mauro Icardi e l'Inter. Il giocatore nerazzurro ha deciso di fare causa alla società e questo potrebbe allontanare ancora di più un suo addio. Lo scenario che vede Icardi in panchina fino a gennaio, si sta delineando sempre più chiaramente con il passare delle ore e l'avvicinarsi della chiusura del mercato ma come spiega La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta spera ancora in un blitz improvviso del Paris Saint-Germain. Da considerare fuori dai giochi invece ormai la Juventus, squadra alla quale Marotta non vuole cedere il giocatore e che terrà certamente Dybala, come spiegato da Fabio Paratici prima della gara contro il Napoli.