Icardi dall'Argentina: "Ho la personalità per incassare tutte le critiche"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parla a Tyc Sports la punta dell'Inter, Mauro Icardi, direttamente dal ritiro dell'Argentina. "Sono qui per dimostrare quello che valgo, Scaloni (il ct ad interim dell'Albiceleste ndr) continua a mostrarmi che sono una importante di lui", esordisce Maurito, che poi dimostra di essersi messo presto alle spalle la mancata chiamata in Nazionale a Russia 2018: "Non mi chiedo perché non sono andato alla Coppa del Mondo. Sampaoli ha deciso che dovevo restare fuori ed è finita lì. Sono sempre disponibile per la selezione. Dobbiamo pensare al presente e al futuro", riportano i colleghi di FcInterNews.it. Il capitano interista non è preoccupato dalla critiche che piovono spesso sulla sua testa: "Ho la personalità per incassare le critiche. Oggi arrivano critiche per qualsiasi cosa, ma ho un carattere che non dà peso a tutto ciò che si dice".