Icardi dopo l'Argentina: "Mancato il gol per poco. Ora penso all'Inter"

Zero a zero tra Argentina e Colombia nella notte. A margine della gara, ha parlato a TyC Sports il centravanti della Seleccion Mauro Icardi: "La gara? Abbiamo giocato una buona partita e abbiamo trasformato la Nazionale in un grande gruppo. Per me è stata un'ottima gara, mi sentivo bene, e ho fatto quello che l’allenatore mi ha chiesto di fare. L’infortunio è passato, mi sono allenato durante tutta la settimana e in campo non ho avvertito nessun fastidio.

Ho mancato il gol per pochissimo, ma sono felice lo stesso e so che prima o poi arriverà. Nell'Inter faccio quello che devo fare e qui in Nazionale sono venuto per confermarmi e dimostrare il mio impegno. Stavo aspettando l’opportunità di giocare con la mia nazionale, peccato non aver fatto parte del gruppo del Mondiale. Ora però sono concentrato sull'Inter".