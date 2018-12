Icardi: "Due volte capocannoniere, ora voglio vincere qualcos'altro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Miglior calciatore in assoluto della scorsa stagione al Gran Galà del Calcio, Mauro Icardi ha commentato a Sky il premio ricevuto: "È una bella cosa,sono contento per questi premi, alla fine sono i miei colleghi a votare e sono contento di questo".

Uno stimolo in più per vincere con l'Inter.

"Sì, per cercare di andare avanti e fare grandi cose. Ho sempre detto che voglio fare bene con l'Inter, sono stato due volte capocannoniere, ora spero di vincere qualcos'altro".

Ausilio ha detto che Icardi è l'Inter.

"Ho sempre dimostrato il mio affetto e il mio amore per l'Inter, per l'ambiente e per tutti i tifosi. Ringrazio tutta la società".

Venerdì sfida alla Juve di Dybala.

"Dybala è un amico, abbiamo fatto due risate però siamo già con la testa alla partita di venerdì, sarà una grande sfida".