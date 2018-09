Icardi e Dybala guideranno l'attacco argentino con la Colombia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Avversari in Italia, compagni di reparto in Nazionale. L'Argentina si prepara ad affrontare la Colombia in amichevole. L'appuntamento è fissato per la notte del 12 settembre alle 2. Secondo quanto riporta TyC Sports, Mauro Icardi dovrebbe giocare al centro dell'attacco. Al suo fianco lo juventino Paulo Dybala mentre Cervi del Benfica dovrebbe completare il tridente Albiceleste.