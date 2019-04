Icardi e il futuro: rinnovo accantonato e ancora zero offerte ufficiali

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sul futuro di Mauro Icardi. Contratto fino al 2021, il tema del rinnovo è stato accantonato: l'Inter vorrebbe almeno 70 milioni dalla cessione ma offerte concrete non ce ne sono. In piedi teoricamente lo scambio con la Juventus, con Paulo Dybala, il Napoli è interessato e potrebbe offrire Lorenzo Insigne. Ipotesi, niente ancora di concreto. E il giocatore vorrebbe restare a Milano, accettando eventualmente solo Juventus o Madrid, che sia Real o Atletico.