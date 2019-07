Icardi e l'attesa della Juventus: vuole solo i bianconeri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi non ha nessuna intenzione di lasciare l'Inter se non per andare alla Juventus. Il centravanti argentino, al centro di un braccio di ferro che dura sin da febbraio, ha rifiutato la possibilità di andare al Manchester United in un ipotetico scambio con Romelu Lukaku. L'idea è evidente, perché non c'è la volontà di lasciare l'Italia, altrimenti è pronto a rimanere in nerazzurro come separato in casa.

LA JUVE TIRA LA CORDA - Il problema è oggettivamente l'acquisto e la valutazione che ne fa l'Inter. Se un anno fa si parlava di 110 milioni (cioè la clausola rescissoria) ora l'Inter ne vuole almeno 50 cash, più eventuali contropartite. I bianconeri potrebbero far partire uno fra Cuadrado, Khedira e Mandzukic, che però non sono opzioni che solleticano il palato nerazzurro. Così la querelle potrebbe andare ancora avanti per lungo tempo, senza una quadratura del cerchio.