Icardi e l'Inter, è tutto sul piatto: i tre nodi da sciogliere prima del rientro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio al caso Icardi, dopo il secondo incontro tra l’ad dell’Inter Marotta e l’avvocato Paolo Nicoletti (stavolta senza Icardi e Wanda Nara presenti). Sono tre - si legge - i nodi fondamentali sul piatto il primo è legato al giocatore, che non pretende più di riavere indietro la fascia, ma vorrebbe avere una spiegazione, possibilmente pubblica, dei motivi che hanno portato alla degradazione e alla scelta di Handanovic (punto che è stato rigettato da parte del club, con fermezza: non c’è bisogno di alcuna spiegazione). Secondo angolo da smussare: il rapporto con lo spogliatoio. Icardi sostiene di non aver nulla da chiarire con i compagni, anzi di non aver grossi problemi con la maggior parte della squadra, eccezion fatta per i croati e il neo capitano Handanovic. Dall’altra parte, i compagni di Maurito aspettano ormai da settimane un gesto. L’altro angolo da smussare è quello relativo al rapporto tra Icardi e l’allenatore. Maurito non ha gradito le ultime uscite del tecnico nei suoi confronti. Se da una parte apprezza il lavoro di diplomazia che sta facendo il club sul piano della riabilitazione, dall’altro vorrebbe che Spalletti facesse lo stesso. In definitiva: ognuno sul piatto ha messo le proprie condizioni, Marotta e Nicoletti stanno cercando di trovare il modo di conciliare tutto.