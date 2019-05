Icardi e la Juve: trattativa difficile, Zhang pronto al muro contro muro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome di Mauro Icardi continua a essere al centro del mercato e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla della possibilità che l'argentino possa andare alla Juve. Non sarà certo una trattativa semplice, per nessuno, ma qualora il matrimonio tra il numero 9 e l'Inter dovesse davvero interrompersi, come detto anche nei giorni scorsi, l'unica destinazione che il bomber vorrebbe è proprio quella bianconera .

Le cifre - Impossibile che l'Inter riesca a incassare i 110 milioni di euro presenti nella clausola messa nel contratto dello stesso Icardi, ma secondo la rosea la Juve non pagherebbe neanche gli 80 milioni che Marotta vorrebbe. In questo senso dovrebbe poi essere intavolata una trattativa, probabilmente tra lo stesso direttore generale nerazzurro e Andrea Agnelli.

Muro contro muro - In tutto questo l'ex capitano dovrebbe comunque vedersela con Steven Zhang: il presidente ha affermato di non voler cedere il suo giocatore alla Juventus e il caso Ramires, liberato solo ieri dallo Jiangsu dopo 8 mesi passati nella seconda squadra, non fa ben sperare l'argentino.