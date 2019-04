© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi e la rottura con l'Inter. C'è chi ne vuole approfittare, chi lo punta per il futuro, per esempio. Secondo il The Sun, il Manchester United e il Chelsea vorrebbero approfittare a breve dell'ennesima frizione tra il giocatore, Luciano Spalletti e la società nerazzurra. Il problema, per i Blues, è il transfer ban che per il momento ne impedisce il mercato in entrata. Non è così per lo United, coi Red Devils che hanno un altro gioiello richiesto in estate come Romelu Lukaku.