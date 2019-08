© foto di Insidefoto/Image Sport

Mauro Icardi e l'Inter. La plusvalenza è dietro l'angolo, comunque vada. Perché la punta argentina è arrivata a Milano nel 2013 dalla Sampdoria per 13 milioni di euro. Al 30 giugno del 2019, Icardi è così a bilancio per soli 2,5 milioni di euro. Cederlo garantirà dunque all'Inter una plusvalenza integrale: ai + del bilancio nerazzurro, infatti, andrà detratta soltanto la cifra a cui pesa adesso Maurito, ben più che irrisoria se pensiamo a quelle che circolavano per il suo cartellino. Anche in caso di cessione a 50, la plusvalenza sarebbe comunque importantissima. E difficilmente lo sarà a cifre superiori...