Fonte: Inter.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Niente di nuovo. L'Inter, attraverso il suo sito ufficiale, pubblica il comunicato relativo all'esito degli esami a cui questa mattina s'è sottoposto l'ex capitano Mauro Icardi. Il club nerazzurro fa sapere che le condizioni fisiche del centravanti argentino non sono mutate nell'ultima settimana. "Mauro Icardi - si legge sul sito ufficiale - si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro. Gli accertamenti non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso".

Icardi, dopo la decisione della società di degradarlo e di affidare la fascia di capitano a Samir Handanovic, s'è recato regolarmente ad Appiano, ma solo per svolgere sedute fisioterapiche e per questo motivo l'Inter nella giornata di ieri ha fissato queste visite mediche che non hanno riscontrato particolari problemi.