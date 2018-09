Icardi, ecco l'offerta dell'Inter per il rinnovo: sei mln l'anno più bonus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra l'Inter e Mauro Icardi per il rinnovo del contratto. La scorsa settimana, si legge, è andato in scena un faccia a faccia tra le parti con Piero Ausilio che ha presentato un'offerta ufficiale per allungare l'accordo fino al 2023: sei milioni di euro netti a stagione più bonus. Wanda Nara, procuratore del capitano nerazzurro, ha ascoltato e preso tempo.