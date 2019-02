© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi ha evitato anche stavolta di recarsi negli spogliatoi del Meazza per festeggiare la vittoria dell'Inter contro il Rapid Vienna, che vale il passaggio agli ottavi di Europa League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'argentino è uscito cinque minuti prima dallo stadio, salutando velocemente Lautaro Martinez e Danilo D'Ambrosio. Una decisione probabilmente presa anche stavolta per motivi logistici, come aveva spiegato Wanda Nara domenica scorsa.