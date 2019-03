© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Libero oggi in edicola fa il punto sul caso Mauro Icardi. L'argentino potrebbe ancora non allenarsi in gruppo perché prima vuole vedere Steven Zhang, vicepresidente del club di ritorno dalla Cina. Per questo, scrive il quotidiano, il futuro è scurissimo col giocatore che lamenta ancora fastidi al ginocchio.