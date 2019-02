Icardi, gestione da harakiri: tra scenari, offerte "comode" e rinnovi

Fonte: Sportitalia

Mauro Icardi. Due parole che spesso e volentieri per l’Inter sono state sinonimo di soluzione, ora rappresentano per la società nerazzurra il caso più complicato e scottante con il quale avere a che fare. Una storia che sta vivendo, tra strumentalizzazioni mediatiche e verità presunte, il punto più basso della sua evoluzione. Dal primo contatto di settembre, con la proposta di rinnovo rifiutata a 6 milioni di euro a stagione, sino a quello di fine gennaio nello studio dell’Avvocato Cappellini alla presenza dell’intero staff dirigenziale, propedeutico ad un innalzamento ulteriore della proposta base a 6,5 a stagione. Il rifiuto opposto dalla controparte poteva rappresentare lo start ad una trattativa laboriosa ma con un lieto fine designato, ed invece sta deflagrando in maniera opposta. I contatti tra Wanda Nara e Marotta procedono a ritmo regolare, l’ultimo è di qualche ora fa, ma evidenziano delle difficoltà oggettive nel trovare la quadra che entrambe le parti vorrebbero. Perché lo smacco della fascia per Icardi è infinitamente più importante della questione economica, ma la decisione della società è stata troppo forte per poter essere rimangiata a cuor leggero. Gli abboccamenti non concreti con altre società potenzialmente interessate rappresentano un aspetto sormontabile, specie a fronte di una volontà condivisa ma ostacolata da alcune discriminanti ineludibili. Il rapporto compromesso con parte dello spogliatoio, Perisic in primis, è un problema che in casa nerazzurra ci si porta avanti da molto più tempo rispetto al momento in cui la bomba è deflagrata e sul quale Icardi non vuole transigere per legarsi a doppio filo a quello che sentiva come il suo club. La fermezza con cui la società sta gestendo una controparte che non ha una strategia precisa, ma che naviga a vista nella speranza di risolvere il guaio che ha creato, è l’aspetto più confortante di chi ha a cuore i destini nerazzurri. Perché le scelte gestionali di Wanda Nara hanno portato uno dei centravanti più forti del mondo a non avere più modo di dimostrarlo, senza campo, senza fascia e senza quella nazionale che proprio a suon di gol si era meritatamente conquistato. Un suicidio perfetto, che l’Inter vuole rianimare con una nuova proposta che riapra il dialogo. E in attesa di un’estate che potrebbe portare ad una rivoluzione totale, che possa avere l’effetto di porre fine alla convivenza, oppure, chissà, di appianare ogni sorta di divergenza…