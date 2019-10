Icardi on fire: prima doppietta in Champions, 5 gol in 6 gare col PSG

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tre gol in tre partite, la Champions League 2019-2020 di Mauro Icardi non sarebbe potuta iniziare in modo migliore. L'attaccante in prestito al PSG dall'Inter è stato infatti decisivo anche ieri sera contro il Club Brugge (5-0), segnando la sua prima doppietta e anche il 200° centro del suo nuovo club in questa competizione. Per 'Maurito', soltanto fino ad oggi, si contano così ben cinque realizzazioni in sei presenze coi transalpini (tre in Champions e due in Ligue 1).