© foto di www.imagephotoagency.it

Il ritorno in campo c'è. Il gol c'è. La frattura resta: è questa la fotografia del rapporto tra Mauro Icardi e l'Inter, nell'immediato post-partita della gara vinta 4-0 sul Genoa, anche grazie a gol, assist e movimenti del numero 9. La fotografia del gelo che rimane è tutta nelle parole di Luciano Spalletti: "Le cose vanno affrontate e vanno dette. Icardi andava tenuto fuori in quella situazione perché si è rivolto a persone che non hanno nulla a che fare con l'Inter per tornare dentro. Lui non si rivolge alla squadra, sta fuori. Poi c'è da mettere il bene dell'Inter davanti, magari non abbiamo la totalità del soggetto ma abbiamo un attaccante in più, se non si vuole sfruttare il passo verso la squadra si sfrutta l'attaccante".

Parole chiare, che testimoniano come un gol non basti a risolvere tutti i problemi della Pinetina. Il capitolo rinnovo resta un territorio da esplorare, il futuro altrettanto e la separazione a fine anno continua a essere lo scenario più probabile. Di Spalletti con Icardi, quasi sicuramente. Di entrambi dall'Inter, con ottime probabilità. Si va avanti con l'attaccante, ma senza "la totalità del soggetto", qualsiasi cosa voglia dire. Per difendere il terzo posto può bastare, per il vissero felici e contenti probabilmente no.