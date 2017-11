Icardi, il ginocchio spaventa. Ma il capitano ci sarà con l'Atalanta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ginocchio di Mauro Icardi spaventa l'Inter, ma il capitano non dovrebbe saltare la sfida contro l'Atalanta in programma dopo la sosta. È quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui l'argentino, costretto a saltare gli impegni con la Nazionale, tornerà a disposizione di Spalletti la settimana prossima, dopo gli accertamenti strumentali e un po' di riposo. Oggi o domani verrà effettuata una risonanza al ginocchio destro, già malconcio e toccato duro da N'Koulou in un contrasto nella gara disputata domenica contro il Torino.