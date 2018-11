Icardi: "Il gol in Nazionale? Sono tranquillo, è successo anche all'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi interviene dal ritiro dell'Argentina a pochi giorni dall'impegno contro il Messico. Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da fcinternews.it: "Con Lautaro siamo sempre insieme, cerchiamo di dare tutti qualcosa di nostro per creare qualcosa di importante in questo ciclo - dice il capitano dell'Inter - Siamo tutti nuovi in rosa. Sicuramente è cambiata un po' l'aria, siamo tutti ragazzi giovani che stanno cominciando questa avventura e siamo molto contenti e orgogliosi di rappresentare il Paese. Speriamo di poter giocare delle buone partite perché da qui alla Coppa America manca solo la convocazione di marzo. Ci servono per continuare con quello che stiamo facendo. Spero di fare il meglio possibile, nel mio club sono il capitano e il cannoniere, però la base di tutto è la squadra. Non ho ancora segnato - dice - ma sono tranquillo perché stiamo creando qualcosa di buono. Nell'Inter quest'anno è accaduto lo stesso. Tutti i ragazzi stanno dando tutto per arrivare nel modo migliore alla Coppa. Scaloni? Un tecnico che per quello che ho visto in queste prime partite, porta lavoro e entusiasmo. Merita questa opportunità, chissà che non possa essere qui a marzo e poi per la Coppa America. Il tecnico vuole che ognuno faccia quel che fa nel club e questo è un plus perché non dobbiamo cambiare molto quel che facciamo nel club".