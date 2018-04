Icardi, il killer con la pistola che si inceppa

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Mauro Icardi ha la nomea di killer implacabile, di straordinario cecchino quando il pallone entra in area. Peccato che ieri sera, nel derby della Madonnina, abbia sbagliato incredibilmente due occasioni da pochissimi passi. Uno forse per eccesso di pensiero, con la sfera che gli arrivava veloce ma abbastanza prevedibile nell'assist dalla destra. Aveva avuto il tempo per pensarci, senza dover correre verso l'area piccola.

Il contrario di quello che è accaduto al novantaduesimo, con Cancelo che aveva bruciato tutti sulla sua fascia destra, mettendo sul secondo palo dove c'era Perisic, in posizione defilata, e Icardi che, come un treno, era pronto a impattare il pallone e spedirlo tra le maglie della rete. Tutto bene fino al tocco, leggermente troppo angolato, con l'occasione che va a ramengo perché leggermente fuori dallo specchio di porta.

Da killer infallibile, quindi, Icardi si è inceppato nel momento più bello. E dopo un gol segnato alla fine del primo tempo ma annullato dal Var per una posizione di offside dubbia ma che, probabilmente, c'era. L'Inter comunque sorride per lo 0-0, nonostante i due punti persi più che quello guadagnato nella rincorsa Champions.