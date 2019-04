Fonte: ha collaborato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seduta d'allenamento completa per Mauro Icardi in casa Inter agli ordini di Luciano Spalletti. Scarico per chi ha giocato, lavoro completo più partitella per gli altri. Gazzetta.it scrive che l'allenamento è stato preceduto dal classico discorso del tecnico Luciano Spalletti all'intera squadra, in cui l'allenatore toscano non avrebbe fatto riferimento diretto alla vicenda Icardi.