© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La vicenda tra Mauro Icardi e l'Inter è chiaramente nell'apertura dei quotidiani online in questi minuti. La società nerazzurra ha comunicato di aver incontrato la punta e Wanda Nara. Gazzetta.it spiega che "può darsi che l'infortunio a Radja Nainggolan possa aver cambiato le carte in tavola. Perdere un altro leader come il Ninja, insomma, potrebbe aver spinto Inter e Icardi a incontrarsi subito, per il bene della squadra e di una stagione che può ancora regalare tanto ai nerazzurri".