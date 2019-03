© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il summit tra Mauro Icardi, Wanda Nara e Giuseppe Marotta, è chiaramente tema di discussione in queste ore in Argentina. Una notizia che rimbalza già sulle colonne del Clarin. "Riunione tra un dirigente dell'Inter e il matrimonio Icardi-Wanda Nara in cerca di una soluzione", titola. "Mauro Icardi e Wanda Nara si sono riuniti d'urgenza con l'Inter dopo l'aggravarsi del conflitto", è quello scelto da TN, media argentino. "Icardi ha avuto un incontro cordiale con l'Inter", è quello invece di Direct TV Sports, sempre in terra albiceleste.