Icardi-Inter, muro contro muro che non si risolverà entro il 30 giugno

Se dipendesse solo da lui, probabilmente la decisione finale sarebbe quella di restare ancora all'Inter. Per giocare di nuovo la Champions League con i nerazzurri, per guadagnare la stima e la considerazione di un top manager come Antonio Conte e per continuare la sua storia a Milano. Tuttavia il futuro di Mauro Icardi potrebbe tingersi di colori differenti dal nero e dall'azzurro.

L'Inter ha bisogno di plusvalenze. Serve una cifra tra i 30 e i 40 milioni e deve inserirla nel bilancio che andrà chiuso a fine mese, ma difficilmente il caso Icardi si chiuderà entro il 30 giugno. A prescindere dalle voci di mercato che lo vogliono pronto per la Juventus oltre l'interesse più o meno reale di Roma e Napoli. Wanda Nara attende di incontrare la dirigenza per specificare che suo marito vuole restare ancora all'Inter, ma la dirigenza sembra aver deciso di sacrificarlo per quanto avvenuto negli ultimi mesi della passata stagione e per chiudere definitivamente col passato.

Telenovela ancora lunga. La mancata convocazione per la Copa America permette all'argentino di godersi subito le vacanze, valutando attentamente a cosa fare nelle prossime settimane. Possibile che Icardi sia in ritiro alla corte di Antonio Conte, difficile che l'ex capitano possa essere in campo alla prima giornata della nuova Serie A. Le pretendenti sfregano le mani e sono pronte a trattare con l'Inter, intanto la dirigenza e Conte cercano altri profili per l'attacco: Romelu Lukaku del Manchester United ed Edin Dzeko della Roma sono da tempo le prime scelte dell'ex ct della Nazionale italiana.