Icardi, l'ex agente: "Al Barça non sarebbe mai arrivato in prima squadra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Abian Morano, ex procuratore di Mauro Icardi, ai microfoni di 'Fcinternews' ha ricordato il trasferimento del suo assistito dal Barcellona all'Italia, con la Sampdoria come prima tappa prima del suo approdo all'Inter: "Non credo in Catalogna abbiano dei rimpianti, erché nel Barça non sarebbe mai arrivato a giocare per la Prima squadra. Si ricorda le parole di Dybala? Che dichiarò come non fosse facile giocare con Messi. Ecco nonostante le critiche per me ha ragione. È la realtà dei fatti. Al 100% e questo è il punto. Ibra, Eto’o e David Villa per giocare con la Pulce si sono trasformati da attaccanti centrali a punte esterne. All’epoca di Guardiola era impensabile vedere il Barcellona con un attaccante centrale. Ecco perché ho preso la decisione di farlo trasferire altrove. Se Mauro voleva diventare protagonista, doveva andarsene”.