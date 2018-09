Icardi, l'Inter e la Samp: dalla partita perfetta al gol per sbloccarsi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo scorso anno Mauro Icardi fu assoluto protagonista della partita tra Sampdoria e Inter a Marassi, vinta 5-0 dai nerazzurri grazie anche alle quattro reti messe a segno dall'argentino e domani sera alle 20.30 l'argentino proverà a sbloccarsi in campionato, essendo ancora a zero dopo quattro partite, tre giocate vista l'assenza nella trasferta di Bologna.

La rete realizzata contro il Tottenham in Champions League è stata importantissima, sia per i nerazzurri che per lo stesso centravanti, visto che ha posto fine al suo digiuno, ma adesso Spalletti ha bisogno delle sue reti anche in Serie A, visto che l'avvio di stagione, all'interno dei confini italiano, dell'Inter non è certo stato all'altezza delle aspettative. Un gol per i tre punti: questo l'obiettivo di Icardi a Marassi, nello stadio nel quale ha giocato la sua prima stagione nel nostro Paese, facendosi conoscere da tutti e convincendo l'Inter a puntare su di lui.