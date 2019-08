Icardi, l'Inter lo spinge verso Roma. Con una clausola anti Juventus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla Roma e sull'idea Mauro Icardi. L'Inter lo spinge verso i giallorossi ma si tutela per evitare che dopo un anno venga ceduto alla Juventus inserendo semmai una clausola per non rivenderlo ai bianconeri. La società di James Pallotta vuole stanziare una spesa da 80-90 milioni per il mercato ottenuta la liquidità. E per l'età sarebbe certamente più conveniente Maurito di Higuain per i giallorossi.