Icardi, lo specialista dei derby a tempo scaduto. E Higuain è affossato

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Mauro Icardi batte Gonzalo Higuain. Lo avremmo scritto anche in caso di 0-0, perché già ai punti il capitano dell'Inter aveva meritato di più del numero 9 del Milan, poco servito e anche male, che può essere un'attenuante, ma non basta se sei uno dei giocatori più forti al mondo.

Mauro Icardi ormai si sta specializzando nel ruolo di uomo-derby. È il secondo nel quale è decisivo, ancora una volta a tempo scaduto. La prima volta, la stagione scorsa, dovette farne addirittura tre per avere la meglio sui rossoneri. Stavolta è bastato un guizzo di testa nei minuti di recupero per colorare Milano di nerazzurro.

Sono cinque in totale i gol nella stracittadina, arrivati negli ultimi 4 derby. Il record di Shevchenko (14) è ancora lontano ma intanto Mauro vede da vicino Zlatan Ibrahimovic, Diego Milito e Sandro Mazzola. Intanto, in chiave Argentina, questo gol di fronte al rivale d'attacco nell'albiceleste vale doppio: già nelle ultime uscite Leonel Scaloni sta puntando proprio su Icardi come unica punta, con Higuain a guardare da casa. E i sei anni di differenza fra i due lascia pensare che il passaggio di testimone sia ormai in atto. Intanto Milano questa sera è sua, per l'Argentina si vedrà.