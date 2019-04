Icardi, Marotta, Spalletti, Wanda: il campo dopo 4 sconfitte a tavolino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cinquantadue giorni dopo, Mauro Icardi ritorna. Cinquantadue giorni di passione, di tormenti, di fischi. Di fiaschi mediatici, di decisioni sbagliate. Di tempismo mancato, di frasi fuori posto, di uscite fuori dal tempo. Cinquantadue giorni dopo, hanno perso tutto. Una punta che ha visto la sua immagine lesa da questa vicenda. Il capitano ha perso la fascia, altro che trascinatore. Non sa stare in uno spogliatoio, penseranno in molti. Ed è tarlo che s'incuneerà anche nelle menti dei giocatori, malleabili e suscettibili al chiacchericcio costante e di sottofondo. Ha rotto coi compagni, con l'allenatore, ha una figura ingombrante come la moglie-manager alle spalle. Non solo il rinnovo, Maurito spacca-spogliatoio. Le etichette si appiccicano facilmente e sono collante che non se ne va, solo gol e tempo aiutano ad alleggerirne la presa. Giuseppe Marotta ha usato il pugno di ferro ma stavolta, con l'argentino, ha spaccato il tavolo in due. Troppa forza e vigore, è riuscito a tramortire i casi Radja Nainggolan e Ivan Perisic, ma con Icardi è stato un cazzotto che Marotta ha dato dritto all'Inter. La prima pagina di ieri della Gazzetta dello Sport, il costo presunto e pababile di 60 milioni è un danno alle casse della società. Non sono abbastanza? Costa di più? Non certo quanto quando il caso è esploso. Il suo compito doveva essere farlo implodere, è accaduto l'opposto e la proprietà gliene chiederà gioco forza conto. E Luciano Spalletti? Le frasi post Lazio sono state un autogol. Un'autoreferenzialità non richiesta, con la retromarcia di ieri che, se celava ironia o frecciate, non sono certo state notate e ravvisate. Quel che emerge invece dalla conferenza stampa di ieri, è un allenatore che ha gestito male il caso, lui come tutta la società. Come Icardi in primis e come Wanda Nara, in fondo i primi colpevoli dell'esplosione. Ma è solo una classifica temporale, le colpe sono da dividere in parti eguali tra i protagonisti. Coi tifosi che hanno preso posizione e con l'argentino che ha solo una ricetta. Segnare. Abbracciare. Esultare. Ripartire. Rivivere.