Icardi-Nainggolan alla Pinetina. Con prospettive di mercato ben diverse

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'antipasto della giornata di ieri, quando Mauro Icardi è tornato alla Pinetina per riprendere la preparazione, oggi il gruppo nerazzurro al gran completo si è presentato al Suning Training Center per proseguire il lavoro estivo e preparare la gara di domenica contro il Tottenham. E come detto era presente anche Maurito, insieme a Radja Nainggolan.

Una presenza, quella dell'argentino, al solito marginale rispetto al resto della banda nerazzurra. E infatti sia Icardi che Nainggolan non sono presenti nella carrellata di foto riguardanti la seduta pubblicata nel pomeriggio dalla società nerazzurra.

Intanto sullo sfondo continuano a (non) tenere banco le voci di mercato. La Juventus pare essersi defilata per puntare tutto su Romelu Lukaku. Il Napoli resta interessato pur senza accelerare, mentre la Roma è pista recente e non ancora così calda. Diverso il discorso per il Ninja: la voci sulla Fiorentina hanno acquistato consistenza col passare delle ore, proprio in concomitanza con la chiusura ufficiale del mercato cinese.