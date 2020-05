Icardi, Nainggolan e Perisic: le spine del mercato di Marotta e dell'Inter

Si prospetta un mercato complicato per l'Inter di Giuseppe Marotta. Perché sono giorni fondamentali per l'eventuale riscatto di Icardi da parte del Paris Saint Germain, con la Juventus alla finestra. Sarebbe un'altra patata bollente che si aggiungono a situazioni che rischiano di sommarsi dopo l'esplosione della questione Coronavirus.

RITORNA NAINGGOLAN? Già, perché il Cagliari certamente non ha la possibilità di permettersi lo stipendio del belga, che potrebbe cercare una seconda occasione dopo che un anno fa firmava la qualificazione in Champions League grazie al gol all'Empoli. Le buone prestazioni potrebbero indurre i nerazzurri a tenerlo in considerazione, altrimenti ci sono già svariate squadre pronte ad approfittarne, come Roma, Milan e Fiorentina.

UN ALTRO ANNO PER PERISIC? Perché il Bayern Monaco ha chiesto la possibilità, all'Inter, di rinegoziare nuovamente un altro prestito per Ivan Perisic, nonostante le buone prestazioni e un Meisterschale praticamente già vinto dopo i tre punti nel Klassiker contro il Borussia Dortmund. Insomma, tre stipendi da circa 30-35 milioni l'anno, più i 90 (70 da Icardi più 20 da Perisic) che dovevano essere incassati.