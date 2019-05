© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

In una serata che avvicina l'Inter alla Champions League resta una nota negativa, legata ancora una volta a Mauro Icardi. Anche contro il ChievoVerona l'argentino si è distinto per una partita deludente, per non dire inconsistente. Buoni suggerimenti, ripiegamenti ma pochi palloni giocati. E a parte in un'occasione non è mai riuscito a rendersi pericoloso, non impegnando mai Semper, portiere del ChievoVerona ultimo in classifica e con la peggior difesa della Serie A.

Dal suo reintegro in rosa l'ex capitano ha realizzato solo un gol, nella partita che ha sancito il suo ritorno lo scorso 4 aprile contro il Genoa, per giunta solamente grazie a un calcio di rigore. Per trovare l'ultimo gol su azione in Serie A bisogna risalire addirittura al 2018, l'11 dicembre contro il PSV nell'ultima partita della fase a gironi di Champions League. In Serie A invece bisogna andare ancora più indietro, al 2 dicembre contro la Roma, in una partita terminata 2-2.

Lo stop forzato per le note vicende ne ha condizionato il rendimento in questo finale di stagione. Il bottino è decisamente deludente: 10 gol in campionato in 27 partite, solo al suo primo anno segnò di meno (9, in 22 partite). Imbarazzante invece il confronto con le altre stagioni. Ci sono ancora due partite per cercare di migliorare il bottino. E poi salutarsi.