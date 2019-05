© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'edizione odierna del quotidiano 'La Repubblica' conferma l'intenzione di Mauro Icardi di proseguire la sua avventura in Serie A. Il bomber di Rosario non è intenzionato ad accettare le offerte provenienti dall'estero: si trova bene in Italia e vuole restarci.

Inter o Juve nel suo futuro - In questo momento, due le opzioni per il suo futuro. La prima è la permanenza all'Inter, che l'argentino non esclude nonostante il rapporto da separato in casa con Luciano Spalletti. La seconda è il trasferimento alla Juventus, anche se al momento è difficile trovare una quadra visto che Paulo Dybala ha già detto no alla possibilità di trasferirsi nel club nerazzurro. E Paratici, in questo momento, non sembra intenzionato a un esborso importante per il cartellino di Icardi.