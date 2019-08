Icardi o Dybala? Higuain preferirebbe la Joya in bianconero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Icardi o Dybala? Gonzalo Higuain preferirebbe il secondo, nel derby argentino e di mercato per la Juve. Lo scrive Tuttosport: il Pipita continua a voler rimanere in bianconero, e tra i due connazionali preferirebbe dividere l'attacco con la Joya. Con entrambi, ovviamente, dovrebbe lottare per il posto da centravanti nel 4-3-3. Però, Dybala potrebbe anche agire da trequartista, in un eventuale cambio modulo dei bianconeri, lasciando praterie per il Pipita lì davanti. A differenza di Icardi: con l'arrivo di Maurito, Higuain avrebbe un contendente diretto e certo per il ruolo di numero 9. Problema risolvibile, comunque: l'attaccante feticcio di Maurizio Sarri è ancora certo di potersi giocare le sue carte in bianconero.