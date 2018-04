Icardi o Gabigol? Perché Lautaro Martinez è solo se stesso

È il nuovo Icardi, o è il nuovo Gabigol? I tifosi dell'Inter, in fin dei conti, hanno tutto il diritto di chiederselo. Perché Lautaro Martinez, di fatto, può considerarsi il prossimo attaccante dell'Inter. Lo hanno confermato il diretto interessato, il suo allenatore, il suo presidente, il suo agente, il suo entourage, parenti vari e assortiti. In sostanza, Lautaro Martinez andrà all'Inter, e fin qui ci siamo. Le domande, però, possono soltanto iniziare, e le risposte potrebbero essere tranquillizzanti.

Chi è Lautaro? Con buone probabilità né Icardi, né Gabigol. Del primo condivide la nazionalità e anche il ruolo, tattico, in campo, dove fin qui ha giocato praticamente sempre come prima punta. Finita qui. Non ne ha la fisicità e quindi neanche le caratteristiche. Segna tanto, come El niño del partido, e come lui sembra un predestinato. A differenza di Gabigol: il brasiliano godeva di un certo credito in patria, ma era sempre stato un po' un'incognita. E non vantava, neanche in patria, i numeri pazzeschi del suo collega.

Cosa sarà Lautaro? Non il sostituto immediato di Icardi. A prescindere dal futuro dell'attuale capitano interista, non si può pretendere da un ragazzo del '97 che si faccia carico di un tale peso. A maggior ragione se la squadra dovesse effettivamente qualificarsi alla prossima Champions League. Al Racing di Milito, dopo l'infortunio iniziale, ha messo a segno 10 gol in 14 partite. Dovrà ambientarsi, potrà essere un'alternativa a Icardi o a chi per lui. E se vogliamo, la versione 2.0 di Eder. Perché come l'italo-brasiliano sa fare un po' tutto, dalla prima punta all'esterno. Forse anche un po' meglio.