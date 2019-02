Icardi, ora il digiuno è un problema. 6 ore senza il gol non sono un caso

© foto di www.imagephotoagency.it

Sei ore senza gol aprono il caso Mauro Icardi: all'Inter è bastato un gol di Lautaro Martinez per avere ragione del Parma stasera, non senza fatica, ma il mancato apporto in area di rigore del capitano si è sentito eccome. Escludendo il centro in Coppa Italia contro il Benevento, per l'argentino il digiuno inizia il 15 dicembre e continua fino ad almeno al prossimo San Valentino, quando la squadra scenderà in campo in Europa League a Vienna. Oltre sei ore di occasioni fallite che preoccupano i tifosi e Spalletti, che oggi ha richiamato in panchina il capitano a pochi minuti dal termine, quasi a dare un segnale a lui e alla squadra.

Ma è una Inter Icardi-dipendente quella costruita dal tecnico toscano, che non ha altre punte in campo fino all'ingresso di Lautaro Martinez. Joao Mario e Nainggolan, pur avendo un buon rapporto col gol, non cercano la porta con continuità, lo stesso si può dire per Perisic, incredibilmente involuto da questo punto di vista rispetto alla scorsa stagione ma sono i numeri del capitano quelli che preoccupano. Clamorosamente sottomedia rispetto a sè stesso di un anno fa, Icardi sembra risentire di una situazione poco serena intorno a lui e alla squadra, come sottolineato dallo stesso Spalletti nel post-gara .

