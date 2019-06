Icardi out, Lukaku in: ecco il piano Inter. Fissato il summit con Wanda

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter, scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha già messo in agenda un incontro con Wanda Nara. Attualmente a Bangkok, nei prossimi giorni la moglie-agente di Mauro Icardi tornerà a Milano e prima di partire per le vacanze con suo marito andrà in sede per incontrare la dirigenza.

In quell'incontro, Giuseppe Marotta ribadirà la volontà della società di non puntare sul numero 9 di Rosario per la prossima stagione. Per cederlo servirà un'offerta congrua, sia per la società che per il calciatore, ma la volontà del club è quella di cederlo il prima possibile così poi da sferrare l'assalto a Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United e obiettivo numero uno per la successione di Icardi.