Icardi-Paratici, spy story a Ibiza. Juve spinge Higuain alla Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riserva spazio alla spy story che coinvolge la Juventus e Mauro Icardi. La moglie-procuratrice Wanda Nara e il dirigente bianconero Fabio Paratici sono stati segnalati a tavola nello stesso hotel a Ibiza. Gli interessati smentiscono, ma la questione centravanti è calda.

Con l'Inter non c'è nulla da chiarire. Almeno secondo le intenzioni di Wanda Nara, perché Mauro ha ricevuto la convocazione per il ritiro e domenica sarà a Lugano. In tutto ciò la moglie di Icardi tratta con Mediaset la presenza alla trasmissione Tiki Taka, situazione che alla società nerazzurra non è gradita. In tutto ciò dal 1° luglio è tornata in vigore la clausola da 110 milioni, ma quel prezzo è ormai fuori mercato.

Higuain fa da tappo. La Juventus sarebbe una soluzione per Icardi, ma la convivenza col Pipita sarebbe difficile se non impossibile. La Vecchia Signora ha provato ad allungare di un anno il contratto dell'ex Napoli (scade nel 2021), portandolo contestualmente da 19 milioni complessivi (9,5 a stagione) a 21 milioni. Sette l’anno sarebbero più digeribili per la Roma, destinazione ritenuta possibile dai vertici bianconeri.